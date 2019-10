Jeugddienst pakt deze herfstvakantie uit met ‘de Caravanne on tour’ Timmy Van Assche

15 oktober 2019

18u48 0 Ichtegem Vanaf de herfstvakantie pakt de dienst jeugd uit met een nieuwe tienerwerking: ‘De Caravanne on tour’. Wie ouder is dan 10 jaar kan zich een hele vakantie uitleven dankzij een mooi aanbod aan activiteiten. Inschrijven kan nog tot en met zondag.

In 2017 introduceerde de dienst jeugd van de gemeente Ichtegem voor het eerst ‘De Caravanne’. Een caravan, versierd en ingericht voor en door jongeren, die van locatie naar locatie reed met spelletjes rond. Zo konden kinderen onder meer al lasershooten in de drie deelgemeenten en werd De Caravanne omgetoverd tot een escaperoom. Vanaf deze herfstvakantie gooit de dienst jeugd het over een andere boeg met een gloednieuw concept: ‘de Caravanne on tour’. Opvallend: de Caravanne zelf gaat niet meer ‘on tour’, maar de jongeren wél. “Want we organiseren heel wat activiteiten buiten de gemeente. Zo staan er in de herfstvakantie uitjes naar Bellewaerde Aqua en het attractiepark Toverland in Nederland op de planning”, laat de dienst Jeugd verstaan. “De Caravanne on tour heeft ook een gloednieuwe uitvalsbasis waar de tieners verzamelen voor alle activiteiten. De conciërgewoning van sport- en cultuurcentrum De Klokkenput werd omgebouwd tot een coole hangplek.” Inschrijven voor de activiteiten kan nog tot en met zondag 20 oktober via www.ichtegem.be. De eigenlijke caravan zal nog steeds ingezet worden tijdens evenementen. De Caravanne on tour is er voor tieners geboren tussen 2005 en 2009.

De kalender:

Maandag 28 oktober (8 euro): een muurschildering maken in het lokaal en workshops skateboarden

Dinsdag 29 oktober (15 euro): uitstap naar het nieuwe zwembad van Bellewaerde Aqua

Woensdag 30 oktober (8 euro): samen koken en filmmiddag

Donderdag 31 oktober (25 euro): uitstap naar Toverland in Nederland. (Kids-ID nodig)