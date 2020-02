Jeugdboekenmaand officieel op gang getrokken Timmy Van Assche

29 februari 2020

19u28 0 Ichtegem Tot en met 31 maart is het Jeugdboekenmaand en de Ichtegemse bibliotheekfilialen organiseren daarom verschillende leuke activiteiten voor jonge en iets minder jonge lezers. Leesbeest Tante Tania kwam alvast leuke verhaaltjes voorlezen voor de kinderen.

Thema van de Jeugdboekenmaand is dit jaar ‘Kunst’. Als opener van het festival werd er alvast geknutseld en een workshops expressief voorlezen gehouden. Kinderen leerden daarbij hoe ze met stemmetjes hun verhaal meer kleur kunnen geven. Ook Leesbeest Tante Tania langs voor een boeiende voorleesvoorstelling. Ze toonde de kinderen op een actieve manier hoe je met een boek daadwerkelijk aan de slag kan gaan.

De volgende activiteit staat op donderdag 19 maart gepland. In het midden van de Jeugdboekenmaand organiseert de bibliotheek een vorming specifiek gericht naar onthaalouders, in samenwerking met Speelmakers. Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe kinderen in de opvang optimaal kunnen spelen en hoe dat als onthaalouder gestimuleerd kan worden. De vorming vindt plaats in de bibliotheek van Ichtegem in de Engelstraat 66 van 19.30 tot 21.30 uur. Op zaterdag 28 maart is er de slotactiviteit met een workshop ‘handletteren’. Van 13.30 tot 16 uur toont LAB152 alle tieners de kneepjes van het vak om leuke kaartjes of posters te maken. Info en inschrijven: https://ichtegem.bibliotheek.be.