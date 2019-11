Inbrekersbende op pad? Nu ook juwelen gestolen in Eernegem en Gistel Bart Boterman

21 november 2019

14u35 0 Ichtegem Inbrekers hebben woensdag toegeslagen in Eernegem en Gistel.

Dieven drongen binnen in een woning in de Mitswegestraat in Eernegem. Dat stelden de eigenaars rond 20 uur vast, toen ze thuiskwamen. Volgens de politie Kouter klommen de inbrekers op een plat dak, waar ze een raam forceerden. De woning werd volledig doorzocht en geld en juwelen bleken gestolen. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en liet het labo komen om sporen te zoeken.

Ook in de Moerestraat in Gistel bleek woensdag ingebroken, stelden de bewoners rond 23 uur bij thuiskomst vast. De dieven hadden een gat in een raam op de eerste verdieping geslagen en konden zo de hendel kantelen en het raam openen. De eerste verdieping werd doorzocht. In de slaapkamer vonden de inbrekers juwelen en geld. Ze maakten zich via dezelfde weg terug uit de voeten.

Dinsdag waren er al twee inbraken in Oudenburg, maandag drie in Jabbeke. Mogelijk is dezelfde bende aan het werk. De politie is bezig met een onderzoek.