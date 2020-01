Inbrekers stelen juwelen in Bekegem Bart Boterman

28 januari 2020

14u13 0 Ichtegem In de Schipleedstraat in Bekegem is ingebroken in een woning. Dat werd maandag kort na de middag vastgesteld door de eigenaars, waarop de politie ter plaatse kwam.

De inbrekers raakten binnen door de achterdeur stuk te stampen. De woning bleek volledig doorzocht en er werd wat rommel gemaakt. De inbrekers gingen aan de haal met juwelen. Het gaat om een huisje in het bos, eigendom van mensen uit Ronse. De politie Kouter is een onderzoek gestart. Wanneer de inbraak precies plaatsvond, is niet duidelijk.