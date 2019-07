Inbrekers aan het werk in Eernegem Bart Boterman

08 juli 2019

11u35 0 Ichtegem In de Stokerijstraat in Eernegem is afgelopen weekend ingebroken in een appartement. Ook in de August Vermeylenstraat probeerden inbrekers toe te slaan, maar daar raakten ze niet binnen.

De inbraak in het appartement in de Stokerijstraat werd zondag rond 16 uur vastgesteld door de bewoners. Er bleken juwelen, geld en drank gestolen nadat de inbrekers het cilinderslot openbraken. De politie startte een onderzoek en liet het labo ter plaatse komen om de sporen te registreren. Zondag rond 20.40 uur stelden ook bewoners van een woning in de August Vermeylenstraat een inbraakpoging vast. De inkomdeur aan de zijkant van de woning was geforceerd, maar de dieven waren niet binnen geraakt. Ook daar deed de politie de nodige vaststellingen.

In de Eernegemsestraat in Westkerke werd vrijdag ook al ingebroken, stelden bewoners rond 23 uur vast. Er werden juwelen, bankkaarten en cash geld gestolen. Of de inbraken met elkaar te zien hebben, wordt eveneens onderzocht.