Inbraak in werfkeet bij nieuwe verkaveling Bart Boterman

15 maart 2020

14u16 6 Ichtegem In Eernegem is ingebroken in een werfkeet bij de nieuwe verkaveling Boomplein, vlakbij de Stationsstraat. Dat werd zaterdagnamiddag vastgesteld.

Volgens de politie werden de tralies bij een raam over geplooid en afgebroken om binnen te raken, via het raam. Er werden verschillende werkmaterialen zoals een elektriciteitskabel, breekmessen, een klauwhamer en alu-tape gestolen, alsook werkkledij. De politie deed de vaststellingen.

In de Engelstraat in Ichtegem was er dan weer een inbraakpoging, bleek zondagmorgen. Men poogde in te breken in twee geparkeerde werfaanhangwagens. De sloten hielden echter stand.