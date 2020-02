Inbraak in nieuwkuis Moderna via koepel van dak, geld uit kassa gestolen Bart Boterman

12 februari 2020

10u46 0 Ichtegem In de Engelstraat in Ichtegem is afgelopen weekend ingebroken in was- en nieuwkuisbedrijf Moderna. Inbrekers gingen aan de haal met geld uit de kassa.

De eigenaars stelden de inbraak maandagmorgen vast, bij aankomst. “Het moet gebeurd zijn tussen zaterdagmiddag en maandagmorgen. Het waren zeker geen amateurs. Er was zowel in een raam ingeslagen in de zijgevel als een koepel gedemonteerd op het dak. Binnenin onze zaak zijn de deuren van de bureau’s opengebroken. Er is geld gestolen uit de kassa”, reageert de zaakvoerder. “De dieven zijn wellicht via het dak gevlucht, want we hebben nog munten gevonden op het dak”, aldus de zaakvoerder. De politie Kouter kwam langs voor de vaststellingen.

“Volgens de politie komt het wel eens voor dat inbreker toeslaan tijdens een storm. Dan valt hun lawaai veel minder op. Onze activiteiten kwamen gelukkig niet in het gedrang. Alleen brengt zo'n inbraak heel wat rompslomp met zich mee", besluit de zaakvoerder.