In strijd tegen pesten luiden kinderen en auteur Marc De Bel... de bel Timmy Van Assche

05 september 2019

18u56 0 Ichtegem In het kader van de Tien Te Gekke Tramstatiedagen kwam jeugdauteur Marc De Bel naar Ichtegem om de alarmbel te luiden tegen pesten. 600 schoolkinderen van alle Ichtegemse basisscholen namen aan de actie deel.

De actie duurde een goed kwartier, want alle kinderen moesten aan de beurt komen. Nadat de laatste leerling aan de bel had getrokken, namen de klokken van de Sint-Michielskerk het over. De Tien Te Gekke Tramstatiedagen zijn een samenwerking tussen vzw de Tramstatie, Carina Radio en vzw TE GEK!?. Nog tot 7 september is Carina Radio dagelijks te beluisteren op 96.7 FM of via livestreaming op www.tramstatie-ichtegem.be. Centrale locatie is site Mispelon in de Hugo Verrieststraat 12 in Ichtegem, waar zaterdag de actie afloopt. Een dag eerder, op vrijdag 6 september, vindt in het kader van de tiendaagse trouwens het allereerste optreden plaats van vader Willem en zoon Augustijn Vermandere om 19.30 uur in centrum De Ster, Engelstraat 54.