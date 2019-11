Ichtegemse kerken krijgen op termijn extra invulling Timmy Van Assche

06 november 2019

17u23 1 Ichtegem Het gemeentebestuur heeft een nieuw kerkenbeleidsplan opgesteld, in samenwerking met het bisdom Brugge, het intergemeentelijk samenwerkingsverband Polderrand en de lokale kerkbesturen. Een herbestemming komt er niet, maar de drie kerken van de deelgemeenten krijgen op termijn een nevenfunctie.

Het kerkenbeleidsplan gaat over drie kerken: de Sint-Amanduskerk in Bekegem, Sint-Medarduskerk in Eernegem en Sint-Michielskerk in hoofdgemeente Ichtegem. “In de drie kerken vinden nog vieringen en erediensten plaats, en dat zal in de toekomst nog zo zijn”, zegt erfgoedschepen Celesta Muylle (WIT). “Wel gaan we naar een zogenaamde nevenbestemming in de tijd. Dat betekent dat het kerkgebouw occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door andere instanties gebruikt kunnen worden. We houden daarbij alle opties open. Het kerkenbeleidsplan is overigens een noodzaak met het oog op toekomstige restauratiedossiers. Zo moet het dak van de Ichtegemse kerk vervangen worden.” Tot een officiële ontwijding van een van de kerken komt het niet. Schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) geeft nog mee dat de kerkbesturen van Ichtegem “progressief en ruimdenkend zijn in het overleg over de toekomst van de kerkgebouwen”. Donderdagavond buigt de gemeenteraad zich over het plan.

Tot slot: de Engelkerk van Ichtegem is een geval apart en is niet opgenomen in het kerkenbeleidsplan. Vandaag heeft de lokale KSA er onderdak.