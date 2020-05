Ichtegemse handelaars en ondernemers kunnen eenmalig coronahinderpremie krijgen Timmy Van Assche

21 mei 2020

15u26 0 Ichtegem Handelaars en ondernemers in Ichtegem kunnen een lokale hinderpremie aanvragen om in coronatijden een extra duwtje in de rug te krijgen. Bovenop de bestaande maatregelen geeft het bestuur een eenmalige premie van 250 euro aan lokale handelaars en ondernemers die noodgedwongen de deuren moesten sluiten door het coronavirus.

“Ondernemingen en handelaars met vestigingseenheid op het grondgebied van Ichtegem, die de hinder- of compensatiepremie van Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kregen, komen hiervoor in aanmerking”, legt schepen van Lokale Economie Magali Segers (Liberaal 2018) uit. “Deze handelaars kunnen online een aanvraag indienen en de nodige bewijsstukken bezorgen. Na goedkeuring van het schepencollege wordt de premie binnen de zeven dagen uitbetaald.”

Handelaars kunnen vanaf nu surfen naar www.ichtegem.be/coronapremie en het formulier invullen. Er zijn twee documenten nodig om de aanvraag digitaal te vervolledigen: de brief van het VLAIO met de beslissing over de aanvraag en een bewijs van storting (rekeningafschrift) van de hinder- of compensatiepremie door het Agentschap.

Handelaars die vragen hebben, kunnen terecht bij de dienst Lokale Economie via ondernemen@ichtegem.be of 059/34.11.20.