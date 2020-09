Ichtegembonnen groot succes: 29.000 stuks verkocht en zo 347.000 euro in lokale economie gepompt Bart Boterman

02 september 2020

16u23 0 Ichtegem De gemeente Ichtegem heeft de afgelopen drie maanden 29.000 Ichtegembonnen verkocht aan de inwoners, waarmee die aankopen kunnen doen bij de lokale handelaars. Het gaat om een maatregel om de coronacrisis het hoofd te bieden en de lokale handelaars te steunen. Zo vloeit 347.000 euro naar de handelaars, waarvan 58.000 euro door het lokaal bestuur. Schepen van lokale economie Magali Segers (Liberaal 2018) reageert tevreden.

Inwoners van Ichtegem en deelgemeenten konden van 1 juni tot en met 31 augustus online bonnen aankopen ter waarde van tien euro, uit te geven bij de lokale handelaars. Het gemeentebestuur legde per bon twee euro op, waardoor inwoners er voor 12 euro aankopen mee konden doen. “Initieel legde het college van burgemeester en schepenen de aankoopperiode vast van 1 juni tot en met 15 juli 2020. We hadden 60.000 euro voor de Ichtegembonnen gebudgetteerd”, geeft schepen van lokale economie Magali Segers mee. “Toen we begin juli merkten dat het maximum aantal verkochte bonnen nog niet bereikt was, werd beslist om de aankoopperiode te verlengen tot het einde van augustus”, aldus de schepen.

58.000 euro uit de gemeentekas

De Ichtegembonnen bleken alsnog een succes. “Nu de aankoopperiode voorbij is, kunnen we met trots meedelen dat er zo’n 29.000 Ichtegembonnen verkocht werden. Concreet is er dus meer dan 347.000 euro richting onze lokale handelaars gevloeid, waarvan zo’n 58.000 euro door het lokaal bestuur. Van een mooi duwtje in de rug gesproken", gaat Segers verder.

Tussen 1 september en 30 april

“We zijn niet alleen trots met de verkoop, maar ook door het draagvlak dat we kregen bij de handelaars”, voegt burgemeester Jan Bekaert toe. “141 Ichtegemse handelaars en ondernemers namen immers deel aan deze actie. De handelaars ontvangen nu een overzicht vanuit het lokaal bestuur met alle verkochte Ichtegembonnen en de unieke serienummers”, aldus Bekaert. Handelaars die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met de dienst lokale economie via 059 34 11 20 of ondernemen@ichtegem.be. Inwoners die een bon kochten, kunnen ze tussen 1 september en 30 april besteden bij de lokale handelaars.