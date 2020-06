Ichtegem werkt speciaal terrassenreglement uit Timmy Van Assche

02 juni 2020

19u10 1 Ichtegem Het gemeentebestuur van Ichtegem werkt aan een nieuw terrassenreglement om de lokale horecazaken te steunen bij de heropening.

“Een aangepast terrasreglement kwam al ter sprake tijdens het crisisoverleg", deelt burgemeester Jan Bekaert (WIT) mee. “Eigenlijk zullen we moeten kijken naar de specifieke situatie van elke horecazaak. Sommige kunnen al makkelijker een terras uitbreiden en tafels spreiden dan andere, die bijvoorbeeld langs een gewestweg liggen. Het is de bedoeling om parkeerplaatsen voor te behouden voor de horecazaken. Er zit een plan in de pijplijn, maar we wachten nog de specificaties af van de Nationale Veiligheidsraad, die woensdag bijeen komt. Daarna kunnen we snel schakelen.”

Ook oppositiepartij CD&V vraagt een terrassenplan. “Tot eind september zouden waar mogelijk parkeerplaatsen gratis beschikbaar moeten gesteld worden als terrasruimte”, verwoordt Frederiek Vermeulen het. “Zo kunnen lokale cafés en restaurants misschien wat omzet inhalen en houden de klanten een veilige afstand.”

Ichtegem telt ongeveer 30 horecazaken. Buurgemeente Koekelare heeft ook al een terrassenplan aangekondigd.