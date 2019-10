Ichtegem verwelkomt opnieuw Sint-Maarten: ontdek hier alle activiteiten op een rijtje Timmy Van Assche

31 oktober 2019

12u13 0 Ichtegem Ichtegem mag Sint-Maarten opnieuw welkom heten. De goedhartige man en zijn hulpjes vatten een hele week post in de gemeente met tal van activiteiten. Hoogtepunt is de Bietenstoet op vrijdag 8 november.

De feestelijkheden starten zondag al, met een verwelkomingsfeest bij dorpshuis De Ster in de Engelstraat 54. Vervolgens vertrekt een volledige stoet naar de sporthal voor een spetterend Sint-Maartenfeest, circusshow en jongleerworkshop. Alle kinderen krijgen een zak snoep uit handen van de Sint. Kinderen van Gezinsbondsleden krijgen er nog een geschenk bovenop mits afgifte van hun geschenkbon. Op zondag, maar ook in het weekend van 9 en 10 november staan er huisbezoeken op de agenda van Sint en Piet. Info hierover is verkrijgbaar via 0477/77.20.76.

Absolute blikvanger van de Sint-Maartensfeesten is toch wel de Bietenstoet en het aansluitende volksfeest op het Bruwierplein vanaf om 18.30 uur. De feeërieke, geanimeerde stoet trekt al voor de 39stee keer door de straten van Ichtegem. De Sint op zijn witte schimmel wordt begeleid door muziek, steltlopers, vuuracts, zwarte pieten en honderden kinderen en hun ouders. Breng zeker een uitgeholde biet mee - een lokale traditie. Een zangstonde en prijsuitreiking voor de mooiste biet, verschillende optredens en een heerlijk smuldorp door de lokale verenigingen sluiten het feest af.

De laatste activiteiten in kader van Sint-Maarten vatten aan op zaterdag 9 november, met een voorleesmoment van de Sint in de Ichtegemse bibliotheek. De activiteit start om 13.15 uur voor peuters en de eerste kleuterklassen van het eerste jaar, om 14 uur voor tweede en derde kleuterjaren en om 14.45 voor het eerste tot en met derde leerjaar. Tussen 8 en 15 uur is er ook de Sint-Maartenswandeltocht met de sporthal van Ichtegem als startplaats. Info: info@loopclubprestorun.be en 0494/07.98.95.