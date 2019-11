Ichtegem steekt afvalophalers en recyclageparkwachters hart onder de riem Timmy Van Assche

22 november 2019

17u45 0 Ichtegem Tijdens de ‘Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter’ wordt opgeroepen om respect te tonen voor de mannen en vrouwen die elke dag en het hele jaar door de handen uit de mouwen steken om het afval op te halen en te sorteren. Ook in Ichtegem doen ze opnieuw mee aan deze actie.

Schepen milieu Celesta Muylle (WIT) en waarnemend milieuambtenaar Gertjan Meersseman gingen op bezoek bij de parkwachters in het recyclagepark in Eernegem met een mooie mand vol vers fruit. De parkwachters konden deze gezonde versnapering zeker smaken. Ook de inwoners van Ichtegem deden mee aan de actie. Zo werden er heerlijke wafeltjes, verse cake en tekeningen naar de recyclageparkwachters gebracht. “Je kan de afvalophalers en recyclageparkwachters trouwens het hele jaar door jouw waardering tonen door heel eenvoudig je afval steeds correct aan te bieden, de afvalzakken niet te zwaar te maken, papier en karton stevig vast te binden zodat ze niet in het straatbeeld rondslingeren en door op het recyclagepark alles correct te sorteren. Een kleine moeite, maar het maakt het werk van anderen een flink stuk aangenamer, ook na deze ‘speciale’ week", laten Muylle en Meersseman nog weten.