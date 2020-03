Ichtegem start triagepunt op voor verder onderzoek van coronasymptomen bij inwoners Timmy Van Assche

19 maart 2020

14u07 0 Ichtegem Vanaf vrijdag 20 maart om 12 uur wordt in de sporthal van deelgemeente Eernegem een een triagepunt of coronaconsultatiepunt ingericht. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en de Ichtegemse huisartsen.

“Op vraag van de huisartsen hebben wij meteen stappen ondernomen om een triagepunt op te richten. Hiermee willen we vermijden dat zieke patiënten samen in de wachtzaal van de huisarts terechtkomen en elkaar besmetten. Daarom slaan we de handen in elkaar om de consultaties te centraliseren. Vanaf vrijdag 20 maart om 12 uur zullen huisartsen van Groot-Ichtegem om beurt consultaties uitvoeren in de sporthal van Eernegem. Ze worden ondersteund door onze eigen personeelsleden, die het onthaal bemannen en zorgen voor het onderhoud van het gebouw en de consultatieruimtes”, laten burgemeester Jan Bekaert (WIT) en eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) weten, die vanuit de crisiscel de coronaverspreiding opvolgen. “We zijn alvast tevreden over het snelle werk van onze technische dienst om dit initiatief op punt te stellen.”

Praktisch

Hoe werkt zo’n corona-consultatiepunt precies? Bel eerst en vooral de eigen huisarts, die je vervolgens telefonisch zal ondervragen. Wanneer de dokter oordeelt dat een verder onderzoek naar het coronavirus of COVID-19 nodig is, zal die de gegevens doorgeven aan het consultatiepunt. Een medewerker belt je op om een afspraak in te plannen en je komt dan op het afgesproken moment naar de sporthal van Eernegem. Wacht in de wagen op de parking tot een medewerker je opbelt om naar binnen te komen. “Heel belangrijk: kom niet naar het consultatiepunt zonder afspraak”, klinkt het klaar en duidelijk.

