Ichtegem presenteert nu al coronaproof aanbod voor de herfstvakantie Leen Belpaeme

07 september 2020

De zomervakantie ligt nog maar pas achter ons, maar in Ichtegem pakken ze al uit met een coronaproof herfstaanbod. De buitenschoolse kinderopvang gaat terug open, er zijn verschillende jeugd- en sportkampen en ook aan de tieners werd gedacht met 'De Caravanne on tour'. De inschrijvingen voor de herfstvakantie starten op zaterdag 19 september.

“De gemeentelijke diensten, onze talrijke animatoren en kinderbegeleiders hebben alles in het werk gesteld om het jeugdaanbod tijdens de zomervakantie op een veilige manier te organiseren”, vertelt schepen van jeugd en sport Tina Ledaine. “In de herfstvakantie werken we verder met de ervaring die we hebben opgedaan en de richtlijnen die we gehanteerd hebben tijdens de zomervakantie.”

De buitenschoolse kinderopvang opent, net zoals tijdens de zomervakantie, enkel voor de allerkleinsten. “Voor de lagere schoolkinderen hebben we een sportkamp en crea- en fantasiekamp in de aanbieding. Ook voor de kleutertjes is er een kleutersportkamp op maat uitgewerkt”, zegt de schepen. “De tieners kunnen tijdens de herfstvakantie deelnemen aan de activiteiten van ‘De Caravanne on tour’. Zo zijn er onder meer 2 adventure dagen gepland, een uitstap richting Gent, een bezoek aan Bellewaerde en een heuse TikTok-challenge.”

Inschrijven

Om de bubbels en de veiligheid te kunnen garanderen, is inschrijven voor het volledige herfstaanbod verplicht. - Voor de buitenschoolse kinderopvang starten de inschrijvingen op zaterdag 19 september om 8 uur- Voor de kampen en de tienerwerking ‘Caravanne on tour’ starten de inschrijvingen op zaterdag 19 september om 9 uur. “We kozen bewust voor 2 verschillende inschrijvingsuren”, geeft Tina Ledaine nog mee. “Stel dat je kleuter moet ingeschreven worden in de BKO en je hebt nog kinderen die naar de lagere school gaan, dan hoef je niet op 2 inschrijvingsportalen tegelijkertijd in te schrijven.”