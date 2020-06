Ichtegem maakt zich op voor heropening van de horeca Timmy Van Assche

04 juni 2020

16u21 0 Ichtegem Driewerf hoera. Tal van bekende adresjes in en rond Ichtegem en zijn deelgemeenten heropenen vanaf maandag. Daartoe behoren bijvoorbeeld Padrone, De Engel en ‘t Schuttershof. Wil je buiten Ichtegem op een terrasje postvatten? Driewerf hoera. Tal van bekende adresjes in en rond Ichtegem en zijn deelgemeenten heropenen vanaf maandag. Daartoe behoren bijvoorbeeld Padrone, De Engel en ‘t Schuttershof. Wil je buiten Ichtegem op een terrasje postvatten? Hier vind je een overzicht voor de hele regio.

Omdat dinsdag en woensdag de vaste sluitingsdagen zijn, heropent Padrone in de Diksmuidebaan 200 pas op donderdag. Maar het team van zaakvoerster Jess Van den Bossche is er alvast klaar voor. “Binnen kunnen we ongeveer vijftig klanten ontvangen, met onze tuin erbij in totaal tachtig gasten. We verzoeken wel om een reservatie te maken”, vertelt Jess. “Binnen zal er voldoende ontsmettingsmiddel staan, zoals bij de inkom, toiletten en veranda.” Los van de sluitingsdagen is Padrone iedere dag open van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 21.30 uur. Alle info: www.padrone.be.

Vanaf maandag 8 juni zwaait ook het bekende adresje De Engel in de Oostendesteenweg 1 haar deuren weer open. Er is zowel binnen als op het uitgebreid terras voldoende plaats. “We willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om iedereen te bedanken die ons de afgelopen maanden zo massaal en trouw gesteund heeft, door gebruik te maken van onze afhaaldienst”, laat het restaurant weten via sociale media. “Dit heeft ons echt deugd gedaan.”Alle info: www.restaurantdeengel.be en 051/58.81.76.

’t Schuttershof is ook zo’n bekende naam die opnieuw open gaat. Zaakvoerders Pascal Delmotte en Els Matthys veranderen niks aan hun concept of openingsuren. “Wij gaan vanaf woensdag weer open. Binnen is er plaats voor zo’n zeventig gasten, op ons terras kunnen nog eens zestig personen plaats nemen. Behalve enkele veiligheidsmaatregelen verandert er voor de klanten absoluut niks”, zegt Pascal. Info en reservaties: 059/27.88.80 en www.tschuttershof.be. De zaak ligt in de Oostendesteenweg 270, op de grens met Moere.

Op de Markt van Ichtegem gaat de Somme weer open op maandag, de zaakvoerders houden vast aan de sluitingsdagen van dinsdagnamiddag tot en met donderdagochtend.

Ook een bekende naam is de Buuzestove in de Stationsstraat 174 in Eernegem. “Veel vaste klanten vragen me om opnieuw te openen. Dus ja, dan doen we dat, hé”, lacht uitbater Johan Dewanckele. “Ik hou vast aan mijn vaste sluitingsdag op woensdag, maar verder ben ik elke dag open vanaf 11 uur. De afgelopen maanden stond ik met drankjes langs de fietsroute Groene 62 en kreeg ik heel wat bekende gezichten te zien. De komende tijd is er binnen plaats voor 25 gasten. Ik verlies alleen een tafeltje van zes personen en de acht zitplaatsen aan de toog. Buiten heb ik plaats op mijn terrassen voor twintig en veertig personen.”

In Ichtegem, in de Engelstraat, is het dan weer mogelijk om vanaf maandag 9 uur naar café Sint-Cecilia te gaan. Er is plaats voor twintig tot dertig personen. Dinsdagmiddag en woensdag is de bruine kroeg dicht.