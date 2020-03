Ichtegem koestert hoop: inschrijvingen voor zomerkampen gaan van start Timmy Van Assche

28 maart 2020

19u43 0 Ichtegem De kinderactiviteiten in Ichtegem werden door het coronavirus allemaal geschrapt, maar de gemeente houdt er de moed in voor aanstaande zomer. De inschrijvingen voor zowel de zomerkampen, georganiseerd door het lokaal bestuur, als de buitenschoolse kinderopvang gaat van start.

De inschrijvingen gaan maandag van start. “De hele zomervakantie lang kun je, naast de verschillende kampen, ook terecht in de buitenschoolse kinderopvang en op de speelpleinwerking. Vanuit de buitenschoolse opvang wordt gratis busvervoer voorzien naar alle kampen”, laat de gemeente weten. “Inderdaad, op vandaag weten we niet wat de impact van de coronacrisis zal zijn op de zomervakantie. Inschrijvingen zijn dus onder voorbehoud.” De inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang gebeuren online via ouderportaal.tjek.be. Wie nog niet geregistreerd is op dit portaal, kan een mailtje sturen naar administratiekastaar@ichtegem.be voor opvang in Ichtegem) of administratiekornuit@ichtegem.be voor opvang in deelgemeente Eernegem. “Als je e-mailadres bij ons niet gekend is, kun je niet inschrijven voor de vakantie.” Inschrijven voor de kampen kan via het digitaal loket op www.ichtegem.be/zomervakantie. Hier vind je trouwens ook alle informatie en een overzicht van de kampen terug. De gemeente geeft ook de zogenaamde Zomerzoemer vrij, een brochure met daarin alle zomerse activiteiten vervat.