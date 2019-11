Ichtegem houdt traditie in ere met 39ste Bietenstoet Timmy Van Assche

08 november 2019

21u48 0 Ichtegem In Ichtegem vond het belangrijkste feest van dit najaar plaats: de traditionele Bietenstoet. Al voor de 39ste keer liepen honderden kinderen mee met een uitgeholde biet en daarin een kaarsje.

Zo'n 600 personen tekenden present in het centrum van Ichtegem voor de jaarlijkse stoet met Sint-Maartensbieten. Wie deelneemt met een uitgeholde biet kreeg een Sint-Maartenskoek en kon deelnemen aan de wedstrijd ‘mooiste biet’ met tal vanleuke prijzen En zoals de naam al zegt, reed ook de goedheilige Sint-Maarten mee te paard. Het was echter niet de Sint of zijn Zwarte Pieten die de show stalen, maar wel de vele randanimatie, zoals vuurartiesten en feeërieke personages. De feesten werden naar goeie gewoonte afgesloten in het ‘smuldorp’, waar onder meer de jeugdbewegingen en ouder- en vriendenkringen van de plaatselijke scholen hapjes en drankjes serveerden.