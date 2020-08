Ichtegem blijft verder werken op afspraak Leen Belpaeme

28 augustus 2020

19u59 0 Ichtegem Tijdens de zomermaanden hebben de administratieve diensten en bibliotheek in Ichtegem verder op afspraak gewerkt. “Onze burgers en personeelsleden geven aan dat het werken op afspraak vlot verloopt. Niet alleen naar het boeken van de afspraken en het helpen van de inwoners, maar ook naar de veiligheid in onze gebouwen”, zegt burgemeester Jan Bekaert.

Het lokaal bestuur heeft daarom versneld geïnvesteerd in een online afsprakentool op de gemeentelijke website, waarbij burgers heel gemakkelijk een afspraak kunnen maken. “Tot nu moest je mailen of bellen om een afspraak te maken bij onze diensten”, verduidelijkt Bekaert. “Voor de dienstverlening van Burgerzaken, Omgeving en Lokale Economie kan je nu ook makkelijk een afspraak maken via www.ichtegem.be/afspraak-maken.” De afspraken worden ingepland in het gemeentehuis van Ichtegem elke maandagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur en in het administratief centrum Eernegem van maandagnamiddag tot en met vrijdag. “Omdat we op afspraak werken, kunnen onze inwoners niet vrij in- en uitlopen om huisvuilzakken te kopen. Maar geen nood, je kan hiervoor bij verschillende lokale handelaars en winkeliers terecht”, geeft schepen van lokale economie Magali Segers mee. Alle andere administratieve diensten werken ook nog steeds op afspraak. Je kan ze elke werkdag contacteren via het onthaalnummer 059/34.11.20.

Ondertussen blijven ook de bibliotheken open op afspraak zodat het aantal bezoekers die tegelijk aanwezig is in de bib kan beperkt worden. Het recyclagepark in Eernegem is open zonder afspraak. Er wordt wel nog steeds gewerkt met een maximumaantal wagens die tegelijkertijd op het park aanwezig mogen zijn.

Lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Ster

Lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Ster biedt opnieuw verschillende lessen en lessenreeksen aan. “Denk maar aan yoga, creaworkshops en workshops om te leren werken met iPhone, iPad of de app ‘Google foto’s”, vertelt bevoegde schepen Willy Hosten. “Verder is het middagrestaurant ook open en worden de tearoomnamiddagen terug georganiseerd. Ook de pedicure is heropgestart”.