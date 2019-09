Ichtegem blijft lid van intergemeentelijke culturele samenwerking Ginter Timmy Van Assche

04 september 2019

18u04 0 Ichtegem De gemeente blijft lid van de grensoverschrijdende culturele samenwerking Ginter. Ook Gistel, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem horen bij dit verbond.

Elk jaar betaalt de gemeente een bijdrage van 50 eurocent per inwoner, goed voor 7.000 euro. Ginter bestaat al sinds 2003. Ook Jabbeke zal allicht toetreden. “We zijn alvast erg tevreden over de samenwerking”, zegt schepen Celesta Muylle (WIT), bevoegd voor cultuur. “Via Ginter worden onder meer workshops georganiseerd, bijvoorbeeld voor scholen, een bus ingelegd naar de Boekenbeurs en krijgen medewerkers in het werkveld vorming. Verder zijn er ook gratis lezingen in de bibliotheken en verleent Ginter ondersteuning aan Open Monumentendag en Erfgoeddag. De meerwaarde is dus groot.” De gemeente blijft ook lid van Mivos, de intergemeentelijke sportsamenwerking. Nochtans stapte buurgemeente Gistel uit de organisatie omdat er geen activiteiten in de stad werden georganiseerd. “Mivos betekent voor onze gemeente en inwoners een meerwaarde en er is een zekere return. Zo steekt onze sportdienst kennis en ideeën op van collega’s uit andere gemeenten. Toch zullen we binnen dit verband opperen dat Mivos ook activiteiten in Ichtegem organiseert”, voegt schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) eraan toe.