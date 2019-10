Hyundai Devisch en basketclub Filou Oostende vieren vijfde sponsorjaar in stijl Timmy Van Assche

11 oktober 2019

18u37 1 Ichtegem De basketploeg van Filou Oostende bracht een bezoek aan de Eernegemse vestiging van Hyundai Devisch. Onlangs verlengden beide partijen hun samenwerking, intussen al voor het vijfde jaar op rij. Er stond daarom een signeersessie en potje basketbal op de agenda.

Garage Devisch is een officiële Hyundai-verdeler en heeft vier vestigingen: Eernegem, Veurne, Oostende en Oostkamp. Hyundai Devisch is al meer dan 115 jaar een gekende naam in de streek. Nu is de garage ook al vijf jaar trouwe sponsor van basketclub Filou Oostende. Zo rijden de basketters rond in auto’s van Devisch. “De gesponsorde Hyundai-wagens passen perfect bij de missie en visie van de garage. Hyundai is een prachtig, sterk merk en we willen van elke gelegenheid gebruik maken om het rijden met een Hyundai te stimuleren”, zegt CEO Christophe Devisch. “Als organisatie willen we continu onze grenzen aftasten en de lat hoger leggen, net zoals topsporters dit ook steeds doen.” De spelers van Oostende kwamen dan ook speciaal naar Eernegem om hun wagen in ontvangst te nemen. De spelers maakten van de gelegenheid gebruik om tegen fans en leden van Devisch te basketten. Achteraf werden ook lustig foto’s en handtekeningen uitgedeeld.