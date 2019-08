Houtlandse koffie van Torenhof: “Ambachtelijke koffie heeft geen melk en suiker nodig. Zo verdoezel je de smaak” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Ichtegem Koffie Torenhof uit Eernegem is sinds 1964 een begrip als het om ambachtelijke koffie gaat. De traditie van de familie Hanssens, soms wel de koffiedynastie genoemd, is echter nog veel generaties dieper geworteld. “Ik heb in mijn leven niets anders gekend dan koffie. Ik vraag mij soms af of ik het anders graag zou drinken”, vertelt zaakvoerder Pieter Hanssens (59). De dessertkoffie van Torenhof is een erkend streekproduct. “De mengeling is dezelfde als in 1964.”

De naam Hanssens staat garant voor vijf generaties van koffiebranders, gestart als handelaars van koloniale waren, zoals elk dorp er verschillende had in de negentiende eeuw. Pieters grootvader Norbert legde zich na de Tweede Wereldoorlog toe op koffie en startte een branderij in Gullegem, onder de naam N. Hanssens-Debrabandere. Later werd dat Grootmoeders koffie. Norbert had vier zoons Julien, Antoon, Marc en Luc. Luc nam Grootmoeders Koffie over, Antoon stichtte branderij De Draak in Gent en Marc stampte koffiebranderij Sara in Leupegem uit de grond. Julien richtte in 1964 een branderij op in het Torenhof in Eernegem. Koffie Torenhof was geboren.

Geklasseerd monument

Norbert had het historisch pand uit de achttiende eeuw op de grens met Moere in 1957 aangekocht als investering. Het gebouw en domein van twee hectare deed doorheen de geschiedenis dienst als herberg, recreatieoord en brouwerij. Juliens jongste zoon Pieter (59) zette in 1983 zijn schouders onder Koffie Torenhof en nam het roer over. Pieters vrouw Ann Adriaens (56) rolde na hun huwelijk ook in de koffie. Ze restaureerden Het Torenhof, dat in 1985 geklasseerd werd als monument. Dankzij de verschillende arabica-mélanges hield het lokaal merk goed stand tegen de grote merken. Pieter en Ann richtten zich vooral op de lokale afzetmarkt en verzekerden het klantenbestand met een webwinkel, twee overnames van branderijen en de overname van een handel in koffiemachines in 2013.

Recept ongewijzigd

“Ik heb in mijn leven niets anders gekend dan koffie. Ik hou van koffie en drink er elke dag. ’s Morgens een grote kan en in de namiddag verschillende koppen espresso. Ik vraag mij af of ik graag koffie zou drinken als ik er niet mee was grootgebracht, maar ik vermoed van wel”, glimlacht Pieter.

Bij Torenhof kun je acht verschillende koffies kopen. “Vroeger hadden we meer soorten, maar door mechanisatie van de verpakking moeten we met grotere reeksen werken om efficiënt te blijven. Om dan voldoende roulatie van verschillende soorten te behouden en de koffie vers op de markt te kunnen brengen, hebben we het aantal mélanges beperkt”, legt Pieter uit. De dessertkoffie van Torenhof is onder de noemer Houtlandse koffie erkend als streekproduct. “Die mengeling vinden we nog altijd de beste. Die werd bedacht door mijn vader Julien en is sinds 1964 in productie. Het recept is ongewijzigd gebleven. We hoeven er niets aan te veranderen, want de balans is perfect”, vindt Pieter.

Kersenpit

“Een goeie koffie heeft trouwens geen melk of suiker nodig. Die dienen enkel om de smaak van bittere koffie te verdoezelen”, vindt hij. “Traditioneel gebrande koffies hebben dat niet nodig. Grote merken werken met snelbranders om het gewichtsverlies te beperken, maar dat doet afbreuk aan de kwaliteit", meent Pieter, die ook nog een misverstand uit de wereld wil helpen. “Een koffieboon is eigenlijk geen boon, maar eerder een kersenpit. Die pitten worden in de landen van herkomst gedroogd en bij ons gebrand tot koffie. De manier waarop en de verhouding is daarbij erg belangrijk”, legt hij uit.

Ik heb nog niet stilgestaan bij een eventuele overdracht of pensioen. Koffie en Torenhof is mijn identiteit en dat zal altijd zo blijven Pieter Hanssens

Zullen zijn kinderen later ook in de koffiebranche belanden? “Ze zijn 17 en 18 jaar, maar daar hebben we het nog niet over gehad. Ik had eigenlijk nog niet stilgestaan bij een eventuele overdracht of pensioen. Koffie en Torenhof is mijn identiteit en dat zal altijd zo blijven”, besluit Pieter Hanssens.

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.