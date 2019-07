HITTEGOLF. Containerpark past uitzonderlijk openingsuren aan en blijft maar tot 14 uur open Timmy Van Assche

24 juli 2019

17u31 0 Ichtegem Donderdag, tijdens allicht de allerwarmste dag ooit, zal het containerpark uitzonderlijk vroeger de deuren sluiten.

Het containerpark in de Bruggestraat 104a is normaal gezien open van 12 tot 17 uur, maar de extreme temperaturen nopen het gemeentebestuur tot maatregelen. “Op vraag van het personeel passen we de openingsuren aan: het containerpark blijft open tot 14 uur wegens de extreme hitte”, zegt schepen Celesta Muylle (WIT). “Tussen de containers en op de betonnen ondergrond is het gewoonweg té warm voor onze medewerkers. De uren zijn afgestemd op de werking van de technische dienst, die ook een aangepast schema volgt. Tot slot merken we ook een dalend aantal containerparkbezoekers op met deze warme dagen.” Verder zijn er geen aanpassingen aan de openingsuren.