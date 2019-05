Historische kapel uit 1899 wordt gerestaureerd Timmy Van Assche

22 mei 2019

14u20 0 Ichtegem Het gemeentebestuur zal de neogotische kapel uit 1899 restaureren. Het klein religieus erfgoed ligt op de hoek van de Klaverstraat met de Oostendesteenweg.

Onder meer de deur en het dak van de kapel zijn niet in goeie staat, de pleister bladert van de muren. Het gebouwtje ligt ook in een ietwat verwilderd stukje groen. Binnen staan enkele bidbankjes en het opschrift ‘Troost in nood’. De kapel is toegewijd aan de Onze-Lieve-Vrouw van zeven smarten. “Tot voor kort was de kapel gelegen op privégrond. Maar nu werd het aan de gemeente geschonken”, zegt schepen Celesta Muylle (WIT). “Onderschat de historische waarde van de kapel niet", voegt schepen Willy Hosten (WIT) er nog aan toe. “Zo werden er bijvoorbeeld bedevaarten georganiseerd vanuit Eernegem naar de kapel." Hoeveel de restauratie zal kosten en wanneer de werken zullen starten, is nog niet bekend.