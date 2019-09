Hier wordt u volgende week geflitst in de politiezone Kouter Bart Boterman

20 september 2019

10u19 10 Ichtegem De politie Kouter (Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Torhout, Ichtegem) heeft aangekondigd waar en wanneer het volgende week staat te flitsen.

Op maandag 23 september staat de flitser opgesteld in de Kerkeweg in Snellegem bij Jabbeke. Op donderdag 26 september in de Kanaalstraat in Snaaskerke bij Gistel en tot slot op vrijdag 27 september in de Stationsstraat in Eernegem. Een gewaarschuwd man is er twee waard. De politie voegt toe dat er op andere plaatsen nog onaangekondigde controles kunnen plaatsvinden.