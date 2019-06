Hier flitst politie Kouter deze week Jelle Houwen

11 juni 2019

Opgepast als u deze week de baan op gaat want de politiezone Kouter maakte twee data bekend waar het deze week zal flitsen. Het gaat om twee aangekondigde snelheidscontroles. Woensdag 12 juni zal er geflitst worden op de Expressweg in Jabbeke en aanstaande zondag 16 juni kan je de flitswagen tegenkomen langs de Oostendsesteenweg in Ichtegem. Daarnaast zijn er ook altijd onaangekondigde snelheidscontroles mogelijk elke dag.