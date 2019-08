Hier flitst de politie volgende week in Eernegem en Oudenburg Bart Boterman

30 augustus 2019

09u51 13 Ichtegem De lokale politie Kouter maakt zelf twee data en locaties bekend waar er volgende week snelheidscontroles plaatsvinden in de zone. Het gaat om de Stationsstraat in Eernegem en de Westkerksestraat in Oudenburg.

Op maandag 2 september staat de flitser in de Stationsstraat in Eernegem, op woensdag 4 staat die opgesteld in de Westkerksestraat in Oudenburg. Een gewaarschuwd man is er twee waard. “Maar let op. Er kunnen nog onaangekondigde controles plaatsvinden op andere data en locaties volgende week", klinkt het.