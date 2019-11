Hert gestorven na aanrijding door auto Bart Boterman

18 november 2019

13u45 0 Ichtegem In de Bruggestraat in Bekegem is zondagavond een overstekend hert aangereden door een auto. De wagen raakte ernstig beschadigd, het dier overleefde de klap niet.

Een 36-jarige Ichtegemnaar reed rond 1 uur in de Bruggestraat toen ter hoogte van de Schipleedstraat een hert de baan overstak. De bestuurder kon het dier niet meer ontwijken en er volde een harde klap. “Het hert is ter plaatse overleden en er is zware schade aan de wagen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de lokale politie Kouter. De wagen werd nadien getakeld.

Volgens boswachter Koen Maertens komen reeën en edelherten sinds enkele jaren opnieuw meer voor in de regio. “De aantallen reeën stijgen exponentieel en eigenlijk komen ze tegenwoordig algemeen voor in de bossen. Maar ze worden niet zo vaak gezien, houden zich schuil en komen pas in actie als de duisternis valt”, duidt boswachter Koen Maertens. “Rond Vloethemveld in Zedelgem zit ook een kudde van 7 à 8 edelherten. Als sociaal gedrag ertoe leidt dat er eentje uit de kudde vertrekt, kan die zich gemakkelijk tot in Bekegem verplaatsen", aldus Maertens.

Of het om een ree of een edelhert ging die werd aangereden, is voorlopig niet duidelijk.