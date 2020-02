Herstellingswerken aan verbindingsweg tussen Kapelhoek en Stationsstraat Timmy Van Assche

18 februari 2020

19u20 0 Ichtegem Op maandag 24 februari start de gemeente met herstellingswerken aan de Kapellewegel in Eernegem. Dat is de doorsteek van en naar de wijk Kapelhoek en de Stationsstraat.

De werken zullen 5 werkdagen in beslag nemen en vinden dus plaats in de krokusvakantie. Het lokala gevestigde kinderdagverblijf ‘Stationnetje’ blijft wel bereikbaar. De werken starten aan de kant van de wijk Kapelhoek, waardoor het kinderdagverblijf enkel bereikbaar is vanaf de Stationsstraat. In de loop van de week zal dit wijzigen. “Naargelang de vordering van de werken, zal hieromtrent gecommuniceerd worden”, besluit de gemeente.