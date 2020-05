Grote zoekactie met speurhonden en politiehelikopter naar vermiste Ichtegemnaar (61) Bart Boterman

05 mei 2020

16u01 94 Ichtegem In Ichtegem is momenteel een zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 61 jaar. Dat bevestigt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter. De man is dinsdagmorgen te voet vertrokken bij zijn woning in de Zuidstraat in Ichtegem, maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

“We spreken van een onrustwekkende verdwijning. Ook de Cel Vermiste Personen is ingeschakeld”, aldus politiewoordvoerster Wittesaele. Naast de reguliere politiepatrouilles zijn eveneens speurhonden en de politiehelikopter ingezet. Die zoeken in Ichtegem zelf, maar ook in de deelgemeenten. Voorlopig is nog geen opsporingsbericht uitgestuurd, maar dat zou snel kunnen veranderen bij het uitblijven van een resultaat.