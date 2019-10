Grote inzamelactie van speelgoed in goede staat Timmy Van Assche

24 oktober 2019

18u26 0 Ichtegem De sociale dienst van Ichtegem organiseert in samenwerking met Kringwinkel Kust een inzamelactie van speelgoed.

Iedereen kan speelgoed binnenbrengen tot en met zaterdag 2 november. Breng het naar de drie buitenschoolse kinderopvangfilialen van Ichtegem (Markt 4, Bruggestraat 110, Bevrijdingsweg 6), het onthaal van het Sociaal Huis (Koekelarestraat 5) of naar de Kringwinkel zelf (Industriestraat 61). De Kringwinkel Kust verkoopt het materiaal dat in goede staat is tegen lage prijzen op 9 november van 14 tot 16 uur. Ook Sint-Maarten zal er zijn met een verrassing voor de aanwezige kinderen.