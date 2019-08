Graafwerken op zes verschillende plaatsen voor aanpassingen aan kabelnetwerk Timmy Van Assche

26 augustus 2019

18u09 0 Ichtegem Op verschillende plaatsen in Ichtegem worden graafwerken uitgevoerd in opdracht van telecombedrijf Telenet om het kabelnetwerk aan te passen.

Vooreerst zijn er werken in de Oostendsesteenweg die zullen duren tot en met 6 september. Ook in de Melkerijstraat, Mexicostraat en Stationsstraat wordt gewerkt, maar dan wel tot 13 september. Van van 2 tot en met 20 september zijn, opnieuw, de Oostendsesteenweg en Torhoutbaan aan de beurt. De graafwerken zijn beïnvloedbaar door het weer. De firma Jacops uit Deerlijk moet de werken in goeie banen leiden. “De aannemer zal alles in het werk stellen om de mogelijke tijdelijke hinder tot een minimum te beperken”, laat de gemeente weten. “De betrokken woningen zullen van de aannemer een bewonersbrief krijgen.”