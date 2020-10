Gewezen schepen Koen Pattyn (CD&V) stopt na 20 jaar met politiek: “Eerlijk zijn met jezelf” Timmy Van Assche

08 oktober 2020

11u13 2 Ichtegem Koen Pattyn (49) zegt de Ichtegemse politiek vaarwel na een loopbaan van 20 jaar. Daarin was hij onder meer voorzitter van het OCMW en schepen van Jeugd en Sport voor CD&V. “Op een bepaald moment moet je eerlijk zijn met jezelf”, zegt Pattyn.

CD&V Ichtegem ziet een bekende naam afscheid nemen. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen strikte Koen Pattyn nog 970 voorkeurstemmen, waarmee hij na voorzitter Frederik Vermeulen (986 stemmen) en ex-burgemeester Karl Bonny (1.320 stemmen) derde eindigde. CD&V belandde na die verkiezingen in de oppositie, nadat de partij sinds de jaren negentig deel had uitgemaakt van het lokale beleid.

Koen Pattyn nam op 8 oktober 2000 deel aan zijn eerste verkiezingen en schopte het meteen tot gemeenteraadslid en daarna tot OCMW-raadslid. Van 2007 tot 2012 was hij voorzitter van het OCMW. In de periode 2013-2018 pikte Pattyn het mandaat op van schepen van Sport, Jeugd en Burgerlijke stand. “Twintig jaar na mijn eerste verkiezing zet ik een punt achter mijn politieke loopbaan in Ichtegem”, vertelt Pattyn.

Ziekenfonds CM

“Oud worden in de politiek was nooit mijn ambitie. Het is dan ook tijd om na een mooie politieke loopbaan de fakkel door te geven aan de jeugd. Ik had deze keuze al een tijdje voor mezelf uitgemaakt. Twintig jaar is enerzijds een mooie periode. Anderzijds had ik als oppositieraadslid geen uitvoerend mandaat meer, wat de tijd en ruimte vrij maakte om zelf mijn agenda te gaan bepalen. Ik wou dan ook meer tijd maken voor mijn gezin en had geen ambitie meer om terug een uitvoerend mandaat op te pikken in de toekomst.” Koen Pattyn is werkzaam bij ziekenfonds CM. “Als domeincoördinator in West-Vlaanderen komt heel wat werk op me af en ga ik de handen vol hebben. Op zo’n moment moet je ook gewoon eerlijk zijn met jezelf en een beslissing nemen. Ik blijf wel maatschappelijk actief bij Beweging.net in Ichtegem.”

Huis Dekeyser

“In al die jaren heb ik mogen werken aan tal van mooie projecten. Ik denk aan de renovatie van de sociale site en Huis Dekeyser, en het opzetten van tal van sociale dienten, waaronder de klusjesdienst. Ook de aankoop van de site voor de buitenschoolse kinderopvang en het opstarten van het dossier voor de nieuwe jeugdsite geven me voldoening. De renovatie van de Ichtegemse sporthal reken ik ook bij mijn mooie momenten, net als het ondersteunen van sportclubs en projecten, groot en klein.

In de gemeenteraad wordt Koen Pattyn opgevolgd Katia D’Hoore. Zij is de kleindochter van wijlen burgemeester Prosper Dupon en haalde in 2018 nog 493 voorkeurstemmen.