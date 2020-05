Gertjan is eerste ambtenaar lokale economie van Ichtegem: “Aanspreekpunt voor alle handelaars en ondernemers” Timmy Van Assche

28 mei 2020

17u58 0 Ichtegem Ichtegem heeft voor het eerst een ambtenaar aangesteld die zich fulltime zal focussen op de lokale economie. Gertjan Meersseman (29) krijgt meteen een stevige brok voorgeschoteld, aangezien heel wat handelaars de coronacrisis moeten verteren. “Zelfs los van de crisis ligt er flink wat werk op de plank”, vertelt Meersseman.

Ichtegem heeft al een adviesraad voor lokale economie, landbouw en handel. Ze telt ook een afdeling van koepelorganisatie Unizo voor zowel de hoofdgemeente als voor deelgemeenten Eernegem en Bekegem samen. Eerder dit jaar al kondigde het gemeentebestuur aan een nieuw economisch beleid te willen voeren met de aanstelling van een ambtenaar lokale economie. “En we gingen direct voor een fulltime, omdat we hier echt werk van willen maken”, vertelt bevoegd schepen Magali Segers (Liberaal 2018).

Starters en (hinder)premies

Gertjan Meersseman heeft een achtergrond in de rechten en verving eerder al in de gemeente tijdelijk de milieu-ambtenaar. Daar heeft hij het reilen en zeilen van het gemeentebestuur van dichtbij leren kennen. “Ik vorm het aanspreekpunt voor alle handelaars en ondernemers, voor starters als langer actieve ondernemingen. Tot voor kort was het zo dat iemand die een nieuwe onderneming in onze gemeente wou oprichten, afhankelijk van de activiteit naar bijvoorbeeld de dienst Omgeving of de dienst Veiligheid moest trekken. Het is de bedoeling dat ik starters op weg help. Ook voor het wegwijs maken in het aanbod premies en subsidies ben ik de contactpersoon.”

Markten

Logischerwijs komt er ook heel wat werk op de nieuwe ambtenaar af in het postcoronatijdperk. Handelaars kunnen rekenen op een lokale hinderpremie en er worden ook Ichtegembonnen verkocht om te spenderen bij plaatselijke handelszaken.

“Nog een reden voor de aanstelling van een fulltime ambtenaar is de invulling van de markten", pikt schepen Segers in. “Die bevoegdheid viel tot voor kort bij de dienst Cultuur. We onderzoeken de mogelijke uitbreiding van de boerenmarkt en willen ook dichter inspelen op de korte keten en lokaal kopen.”