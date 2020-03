Gemeenteraad van april gaat door, maar niet in gebruikelijke vorm Timmy Van Assche

26 maart 2020

14u41 0 Ichtegem De gemeente- en OCMW-raad van donderdag 2 april gaat door, maar komt niet in z’n gebruikelijke vorm samen. Dat laat het schepencollege weten.

“Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden door het coronavirus, besliste de burgemeester na overleg met de schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en de fractieleiders, dat er overgegaan wordt tot een virtuele zitting via e-mail”, zo laat het gemeentebestuur weten. “Er zal dus geen fysieke raadszitting zijn in het gemeentehuis van Ichtegem.” De agenda voor de maand april is bovendien zeer beknopt en telt enkel de noodzakelijke punten.