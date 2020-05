Gemeenteraad keurt pakket steunmaatregelen voor lokale handelaars goed Timmy Van Assche

11u59 3 Ichtegem Het lokaal bestuur van Ichtegem heeft een pakket met steunmaatregelen voor de lokale handelaars uitgewerkt. In de digitale gemeenteraad werd het voorstel goedgekeurd. “Bovenop de maatregelen uitgevaardigd door de hogere overheden, wil ook het lokaal bestuur de handelaars op ons grondgebied een duwtje in de rug geven”, legt schepen van lokale economie Magali Segers (Liberaal 2018) uit.

Het gemeentebestuur werkte samen met een werkgroep een specifiek pakket uit om handelaars en ondernemingen te steunen. “Het lokaal bestuur geeft een éénmalige premie van 250 euro aan de handelaars die de deuren volledig of gedeeltelijk moesten sluiten omwille van het coronavirus. Heel concreet zullen de ondernemingen en handelaars die de hinder- of compensatiepremie van VLAIO verkregen hebben in aanmerking kunnen komen voor de gemeentelijke premie”, legt Segers uit. “Verder willen we een gemeentelijke cadeaubon, de zogenaamde ‘Ichtegembon’ in het leven roepen. Bewoners kopen hierbij een waardebon van 10 of 20 euro, maar het lokaal bestuur legt 20 procent op bij de aankoopwaarde van deze cadeaubon als extra steun voor de handelaars. De cadeaubon zal door de gemeente worden uitgegeven vanaf 1 juni en kan gebruikt worden tussen september en mei volgend jaar. Elke handelaar heeft de vrije keuze om hierin mee te stappen of niet.” Het bestuur maakt hiervoor zo’n 60.000 euro vrij.

Tot slot komt er ook een wijziging aan het retributiereglement voor de vrijdagmarkt. “De marktkramers werden door de coronacrisis ook hard getroffen, omdat de markten verboden werden. Daarom zal er geen plaatsrecht en geen vergoeding voor de elektriciteit aangerekend worden voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 voor de vaste marktkramers”, geeft schepen Segers nog mee. “We houden de financiële impact van deze maatregelen nauwlettend in de gaten en de situatie wordt constant gemonitord”, zegt schepen van Financiën Lieven Cobbaert (Liberaal 2018).

Het lokaal bestuur roept alle inwoners ook op om zoveel mogelijk lokaal te kopen, bij de plaatselijke bedrijven, ondernemingen en handelaars, om hen een duwtje in de rug te geven.