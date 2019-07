Gemeentepersoneel kan elektrische fietsen gebruiken: “Voorbeeldrol in duurzaamheid opnemen” Timmy Van Assche

09 juli 2019

18u04 1 Ichtegem Het gemeentebestuur start met een opvallende fietscampagne bij zijn personeelsleden.

“We willen onze voorbeeldfunctie vervullen en de personeelsleden de kans geven om hun werkverplaatsingen met de elektrische fiets af te leggen”, zegt schepen Celesta Muylle (WIT). “Via een agenda kunnen ze de fietsen reserveren. We denken bijvoorbeeld aan de sportfunctionaris die van het administratief centrum naar de sporthal moet of de sociaal assistenten die op huisbezoeken trekken. Personeelsleden nemen vooral de wagen om de afstanden tussen gemeentelijke gebouwen en locaties af te leggen. Maar vaak zijn ze met de auto langer onderweg dan met de elektrische fiets. We willen de interne mobiliteit verduurzamen." De gemeente heeft vier fietsen aangekocht en kon rekenen op een forse subsidie van de Vlaamse overheid. De totale investering bedraagt 12.000 euro, maar de gemeente krijgt 75 procent betoelaging. Het gemeentebestuur kondigde in haar beleidsplan ook aan haar wagenpark systematisch te vergroenen. In Ichtegem loopt ook een duurzame mobiliteitscampagne. Voor elke duurzame verplaatsing die mandatarissen en personeelsleden afleggen te voet, met de fiets of via carpooling, wordt een bedrag geschonken aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.