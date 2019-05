Gemeentelijke basisscholen ‘t Mozaïek en de Bever worden twee volwaardige aparte scholen Timmy Van Assche

23 mei 2019

22u11 0 Ichtegem Op papier heeft Ichtegem één gemeentelijke basisschool verdeeld onder twee vestigingen: 't Mozaïek in deelgemeente Eernegem en de Bever in hoofdgemeente Ichtegem. De scholen worden nu administratief gesplitst. “Dit brengt grote voordelen met zich mee”, zegt schepen van onderwijs Celesta Muylle (WIT). Voor de leerlingen verandert er niks.

't Mozaïek in de Eernegemse Westkerkestraat telt vandaag 320 leerlingen, de Bever in de Ichtegemse Engelstraat 150 kinderen. De twee vestigingen vormen samen officieel één gemeentelijke basisschool. Tijdens de gemeenteraad werd de administratieve splitsing van de scholen besproken. “De school in Ichtegem krijgt een eigen instellingsnummer onder het bestaande schoolbestuur van de gemeente”, stelt schepen Muylle. “Het gaat puur om een administratieve aangelegenheid: de samenwerking en coherentie tussen beide scholen en de directeurs blijft gewaarborgd.”

Extra middelen

Waarom komt de splitsing er? “Beide scholen zijn de voorbije jaren sterk gegroeid op vlak van leerlingenaantal. In de laatste tien jaar steeg het aantal in Eernegem met honderd, terwijl we in Ichtegem nooit eerder zoveel kinderen hebben gehad in tien jaar tijd”, vervolgt de schepen. “Door deze evolutie voldoen beide vestigingen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden. Ook aan de zogenaamde rationalisatie- en programmatienormen wordt voldaan. De herstructurering maakt het mogelijk om beter tegemoet te komen aan de hedendaagse uitdagingen. Leerkrachten krijgen meer ondersteuning op vlak van zorg en verzorging, ook de omkadering en structuur van de school wordt geoptimaliseerd." De gemeente investeert eenmalig 70.000 euro extra werkmiddelen. “Daar tegenover staat wel dat we jaarlijks 104.000 euro aan gesubsidieerde uren krijgen op vlak van directie, zorg, kinderverzorging en administratie”, stelt de schepen.

Nieuwe telling

Omdat de Ichtegemse school een nieuw instellingsnummer krijgt, moet er in beide scholen een extra telling van het aantal leerlingen gebeuren. Voor de school in Eernegem is dit eenmalig, de Ichtegemse school zal de komende zes schooljaren in oktober een telling krijgen. “Die telling vormt geen enkel probleem. Een nieuwe school moet namelijk minstens 106 leerlingen hebben en op vandaag zitten we daar in Ichtegem ruim over." Het gemeentebestuur benadrukt dat er voor de 470 leerlingen niks verandert.