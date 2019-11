Gemeentelijke basisscholen stellen nieuwe website én communicatiebeleid voor Timmy Van Assche

05 november 2019

18u05 0 Ichtegem De gemeentelijke basisscholen De Bever en ’t Mozaïek lanceerden hun nieuwe website. De directeurs van de scholen, Rik Bernaert en Belinda Mylle, plaatsten de website online in het bijzijn van de personeelsleden en het schepencollege. Bij deze lancering staat niet alleen de vernieuwde site centraal, maar ook het communicatiebeleid van de scholen.

De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de nieuwe website, www.gbsichtegem.be. Communicatieambtenaar Annelien Roose, ICT-coördinator Wim Dewulf en administratief medewerker Wendy Vermaut werkten samen met websitebouwer LCP uit Oostkamp een volledig nieuwe website uit.

Voor elk toestel

“Een volledige make-over van de website was na al die jaren nodig”, zeggen de initiatiefnemers. “De website moest niet alleen moderner worden, hij moest ook ‘100 procent responsive’ zijn. Daarin zijn we nu geslaagd: desktop, tablet of smartphone, de website blijft overzichtelijk en past zich automatisch aan je toestel aan.”

Slimme zoekfunctie

De website heeft een volledig vernieuwde look en maakt gebruik van de nieuwste digitale technologie. “Op de homepagina staat een sterke suggestieve zoekfunctie centraal. Je vindt dus onmiddellijk wat je zoekt. Ook de contactgegevens van beide scholen vind je hier centraal terug. Dankzij de overzichtelijke bovenbalk en de drie ‘tegels’ op de homepage vind je snel terug wat je zoekt. We loodsen je ook vlot naar de nieuwste foto’s van jouw oogappel(s). Ook de kalender vind je op onze nieuwe website snel terug. Zo mis je geen enkele activiteit”, geven de directeurs mee.

Nieuw communicatiebeleid

De nieuwe website is slechts een eerste aanzet in de nieuwe wind die vanaf nu doorheen het communicatiebeleid van de scholen waait. “Naast de nieuwe, gebruiksvriendelijke website wordt ook het oudercommunicatieplatform ‘Gimme’ in het leven geroepen. Dankzij deze gratis app zullen ouders niet meer moeten zoeken naar briefjes in de boekentas van hun kleine spruit. Algemene meldingen, specifieke berichtgeving per klas en een opsomming van activiteiten vinden ouders snel en overzichtelijk terug in deze app. Bovendien is Gimme ook het uitgelezen platform om foto’s met ouders te delen, aangezien het volledig afgesloten is. Beide scholen hebben nu ook een aparte Facebookpagina waar ze informatie, weetjes en foto’s met ouders en sympathisanten zullen delen”, besluiten Beernaert en Mylle.