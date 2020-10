Gemeentehuis van Ichtegem verdwijnt voor opvallende nieuwbouw: “Middelkerke bouwt nieuw casino, wij een moderne site Bruwier” Timmy Van Assche

02 oktober 2020

18u24 0 Ichtegem Het Ichtegemse gemeentebestuur heeft de plannen van de toekomstige site Bruwier voorgesteld. Het verouderde gemeentehuis in het centrum maakt daarbij plaats voor een moderne nieuwbouw met daarin een cultuurzaal, lokaal dienstencentrum en Sociaal Huis. “Dit wordt zonder enige twijfel dé blikvanger van onze gemeente”, zeggen burgemeester Jan Bekaert en eerste schepen Lieven Cobbaert. En die kost in totaal 7,5 miljoen euro.

De plannen om de site rond het gemeentehuis aan te pakken, gaan al terug naar eind 2014. Er werd toen gesproken over een nieuw gemeentehuis met daarop een tweede verdieping met sociale woningen. Maar onder meer het vraagstuk rond voldoende parking en enkele bezorgdheden uit de buurt, staken het project in de koelkast. Nu serveren beleidspartijen WIT en Liberaal 2018 een concreet plan.

“Eén van de absolute topprioriteiten in ons meerjarenplan is de vernieuwing van de site Bruwier, meer specifiek het Ichtegemse gemeentehuis dat eind 1973 zijn deuren opende”, begint burgemeester Jan Bekaert (WIT). “Het oude gebouw wordt gesloopt en vervangen door een moderne nieuwbouw. De toekomstige Bruwiersite zal een ‘sociale site’ zijn in de brede betekenis van het woord.”

Drie functies

De nieuwbouw zal drie elementen omvatten, zo legt Lieven schepen Cobbaert (Liberaal 2018) uit. “Vooreerst komt er een socio-cultureel centrum met polyvalente zaal van 445 vierkante meter. Dat is een pak meer dan gemeenschapszaal De Ster, die 300 vierkante meter is. We willen hier onder andere culturele voorstellingen en lezingen laten plaatsvinden, en onze verenigingen de kans bieden hier activiteiten op te zetten. De grote zaal kan bovendien opgesplitst worden in drie delen.”

Ook het lokaal dienstencentrum, dat momenteel onderdak krijgt in De Ster, verhuist naar de nieuwbouw. “Naast een ruime zaal met terras komen hier een berging en ruime keuken om onder meer workshops te laten plaatsvinden of ‘s middags aangeboden maaltijden te bereiden. Het derde belangrijk onderdeel omvat de diensten van het Sociaal Huis. Er is aandacht voor de privacy van de cliënten en bezoekers, er komen comfortabele werkplekken en gespreksruimtes, refter, vergaderzaal en burgerloket. Bij dat laatste kunnen inwoners van Ichtegem terecht om pakweg een rijbewijs of identiteitskaart af te halen. De dienstverlening is dus verzekerd. Te midden van de sociale diensten is aandacht voor groen en open ruimte met een zogenaamde patio.”

De nieuwbouw zou bijna zo groot moeten worden als het huidige gemeentehuis en wordt in een L-vorm gebouwd. Het socio-cultureel centrum komt aan de noordzijde te liggen, de sociale diensten ten zuiden en het lokaal dienstencentrum in de knik van het gebouw. Elk onderdeel krijgt een eigen sanitair en ingang. Op de beperkte bovenverdieping is enkel een artiestenlounge gepland. Cobbaert benadrukt ook dat de materiaalkeuze van de nieuwbouw nog niet vastligt.

Het gebouw wordt iets zuidelijker opgetrokken dan waar het gemeentehuis nu staat en er komt een groenzone met meer dan 80 parkeerplaatsen en twee fietsenstallingen. Daardoor wordt de Josué Duponlaan geknipt, het verkeer zal langs de noordzijde van het gebouw kunnen omrijden. “Vandaag vinden we nog een beperkt aantal diensten terug in het huidige gemeentehuis. Het gaat voornamelijk over de dienst wonen en omgeving, denk maar aan de administratie van de technische dienst, milieudienst en ruimtelijke ordening”, vervolgt Cobbaert. “Deze administratieve diensten verhuizen naar het administratief centrum van Eernegem. De voorbereidingen om hen daar te verwelkomen, starten midden oktober al.” Detail: de mooie mozaïek aan de inkom bij het huidige stadhuis zal worden bewaard.

“We staan als bestuur open voor de mening en de ideeën van onze inwoners. In oktober 2017 werd er een eerste participatiemoment rond de toenmalige plannen van de Bruwiersite georganiseerd. Op basis van die opmerkingen heeft het nieuwe bestuur een ander concept laten uitwerken”, legt schepen van Participatie Magali Segers (Liberaal 2018) uit. “We zullen in de toekomst nog informatiemomenten organiseren waarin de buurtbewoners, geïnteresseerden en toekomstige gebruikers uitgenodigd zullen worden. Het sociaal leven krijgt met dit project een boost. Middelkerke mag dan wel een nieuw casino bouwen, wij beschikken straks over een razend knappe site Bruwier.”

Timing

Om dit project te realiseren, is 7,5 miljoen euro ingepland in de meerjarenbegroting. In het voorjaar 2021 wil de gemeente het ruimtelijk uitvoeringsplan laten goedkeuren op de gemeenteraad, pas daarna worden de bestekken opgemaakt. WIT en Liberaal 2018 willen de plannen deze legislatuur rond krijgen.