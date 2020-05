Gemeentebestuur roept handelaars op om in te tekenen op nieuwe ‘Ichtegembon’ Timmy Van Assche

16 mei 2020

14u17 3 Ichtegem Het gemeentebestuur lanceert de Ichtegembon: een steunmaatregel voor de lokale handelaars en ondernemers om hen een duwtje in de rug te geven tijdens en na de coronacrisis. Burgers kunnen binnenkort waardebonnen aankopen, waarbij de gemeente 20 procent van de waarde oplegt. Nu kunnen handelaars intekenen op het project.

Tussen 1 juni en 15 juli kan iedereen online Ichtegembonnen aankopen. “Dit zal gebeuren via onze webshop”, legt schepen van lokale economie Magali Segers (Liberaal 2018) uit. “Elke persoon kan meerdere Ichtegembonnen aankopen. Op het platform kies je bij welke handelaar(s) je wenst aan te kopen. Je betaalt de bon(nen) online, kan ze zelf afprinten en het lokaal bestuur stort binnen de week het geld door naar de lokale handelaar(s) in kwestie.” De bonnen zelf kunnen gebruikt worden tussen 1 september en 30 april 2021. “Op die manier zijn we ook zeker dat de horecagelegenheden niet uit de boot vallen”, legt de schepen uit. De handelaars krijgen hun bonnen nu al uitbetaald.

Oproep

Het lokaal bestuur doet nu een oproep naar alle lokale handelaars en ondernemers in Ichtegem om zich in de schrijven voor deze actie en binnenkort ‘Ichtegembonnen’ als betaalmiddel van klanten te ontvangen. “Deelnemen is simpel”, zegt Segers. “Handelaars laten hun gegevens achter via het formulier op www.ichtegem.be/Ichtegembon. De dienst lokale economie neemt contact met ze op om verder af te spreken. Handelaars ontvangen bovendien een communicatiepakket om aan klanten duidelijk te maken dat ze binnenkort bonnen uit hun winkel kunnen aankopen.” Deelnemen aan deze actie is als handelaar gratis.

“Iedereen kansen geven”

“Om alle handelaars wel een gelijke kans te geven, kunnen burgers slechts een beperkt aantal bonnen per handelaar aankopen”, sluit Segers nog af. “Het lokaal bestuur heeft 60.000 euro vrijgemaakt om naar de handelaars door te storten. Als de 60.000 euro volledig wordt uitbetaald, wil dat zeggen dat er vanuit de bevolking ook 360.000 euro naar de lokale economie is teruggevloeid. Een mooie ruggensteun dus.”