Gemeentebestuur plant recordbedrag van 31 miljoen euro aan investeringen, “maar belastingen stijgen niét” Timmy Van Assche

10 december 2019

17u50 0 Ichtegem Meerderheidspartijen WIT en Liberaal 2018 hebben hun meerjarenplan voor 2020–2025 klaar. In de komende jaren staan maar liefst 31 miljoen euro aan investeringen op de planning, zonder de belastingen voor de burgers te verhogen. Grootste investering is zonder twijfel de bouw van een nieuw dienstencentrum en socio-cultureel centrum. Op donderdag 19 december wordt het meerjarenplan besproken in de gemeenteraad.

Maar liefst 31 miljoen euro trekken WIT en Liberaal 2018 uit, waarvan er maximaal 25 miljoen euro wordt geleend. Opvallend: de gemeentebelasting, aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing stijgen daarbij niet, zo opperen burgemeester Jan Bekaert (WIT) en eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “De financiële schuld zal tegen het einde van de legislatuur stijgen met 13 miljoen euro. Toch is het beschikbaar budgettair resultaat van 2020 tot en met 2025 telkens ruim positief en dit zorgt voor een voldoende financiële buffer. Onze berekeningen zijn steeds met opzet erg ruim, om niet voor onaangename verrassingen te staan.”

1. Mobiliteit

“Er komt een nieuw lokaal mobiliteitsplan”, zegt Bekaert. “De bereikbaarheid van onze deelgemeenten, maar ook die van steden als Brugge en Oostende, willen we afstemmen op belangrijke mobiliteitsknooppunten. We voorzien in voldoende en veilige fietsenstallingen en starten autodelen met elektrische wagens.” Per jaar wordt 100.000 euro uitgetrokken voor het onderhoud van zowel wegen, voet- en fietspaden.

2. Ontwikkeling site Bruwier

De grootste investering deze legislatuur is ongetwijfeld de ontwikkeling van de site Bruwier in Ichtegem. Voor 7,5 miljoen euro moet er op de locatie van het huidige gemeentehuis een nieuw lokaal dienstencentrum komen, sociale diensten, polyvalente zaal en gemeenteloket. “Het ontwerp voor het nieuwe gebouw is in opmaak, maar aan het groene plein op de site wordt niet geraakt”, stelt Cobbaert. “Het oude plan om op de site serviceflats te bouwen, hebben we definitief geschrapt. De uitbating ervan is geen kerntaak van de lokale overheid." Het startschot voor de werken zou er in 2021 komen. Voor Huis Dekeyser, waar de sociale diensten nu zitten, wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nog een fikse investering: de heraanleg van de Ichtegemse markt voor zowat 1,1 miljoen euro. Ook die werken zouden in 2021 moeten starten. “Voor de heraanleg starten we een inspraaktraject op om in dialoog te treden met de inwoners”, geeft bevoegd schepen Magali Segers (Liberaal 2018) mee.

3. Parkeerprobleem Bekegem

Centrum De Kouter in Bekegem kampt al langer met een parkeerprobleem. De gemeente rekent nu op in totaal 500.000 euro om grond aan te kopen en in te richten als parking. “Het gaat hier niet om een grote centrumparking van pakweg 200 plaatsen waar het hele dorp kan parkeren, maar wel om aanvullende parkeergelegenheid”, geeft Cobbaert mee. De grondprijs is vrij hoog omdat het om woongebied gaat.

4. Jeugd

“We bouwen een nieuwe jeugdsite in Eernegem, die de buitenschoolse opvang De Kornuit en de speelpleinwerking Leutegem samenbrengt”, zegt schepen Tina Ledaine (Liberaal 2018). “Op deze site wordt het huidige gebouw van de Kornuit voorbehouden om Chiro Eernegem op termijn te huisvesten. Er komt ook een vernieuwd heem voor KSA Ichtegem en renovatiewerken in de andere lokalen van de jeugdverenigingen.” Speelplein Bengelberg wordt helemaal heringericht, waarbij de kinderen mee invulling kunnen geven. “De gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek krijgt een capaciteitsuitbreiding door middel van een nieuwe vleugel en grondige renovatie van 4,5 miljoen euro waarvan 70 procent subsidies.”

6. Nieuw containerpark

“Een nieuw, modern recyclagepark wordt één van de belangrijkste projecten die we willen realiseren", gaat het schepencollege door. “In de Fabriekweg ontwikkelen we een ruim recyclagepark dat vlot toegankelijk is”, pikt Bekaert in. Totale kostprijs: 1,17 miljoen euro. “Daarnaast willen we onder meer ondergrondse glascontainers installeren. We zetten in op een sterk afvalpreventiebeleid om onze lokale afvalberg te doen afnemen.”

7. Stimuleren van ondernemen

Er komt een centraal aanspreekpunt voor (potentiële) ondernemers. “Zo willen we de lokale economie nieuw leven in blazen”, meent Segers. “Samen met onze ondernemers willen we van Ichtegem een ondernemingsvriendelijke gemeente maken met bijvoorbeeld specifieke acties, netwerkmomenten of nieuwe ideeën.”

8. Sociale kruidenier

De uitbouw van een actieve werking van het Huis van het Kind, met daaraan gekoppeld een lokaal loket kinderopvang is een prioriteit, zegt schepen Willy Hosten (WIT). “We willen ouders en kinderen ondersteunen tijdens het opvoeden en opgroeien, door de regierol op te nemen en samen te werken met partnerorganisaties.” Een van de acties is de opstart van een sociale kruidenier. “Zo zullen we bij lokale supermarkten producten aankopen die de vervaldatum naderen en opnieuw aanbieden. We willen de sociale kruidenier inrichten in de Bruggestraat en kopen een koelwagen aan om het eten veilig en hygiënisch te vervoeren en te bewaren.” Aan hulpbehoevende kinderen worden op school maaltijden voor 1 euro aangeboden. De werking van de studie- en gezinsondersteuning De Katrol willen we bij armoede of dreigende armoede in een vroeg stadium hulp en steun bieden.” Concreet zullen bepaalde kinderen op school een warme maaltijd kunnen krijgen voor 1 euro.