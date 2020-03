Gemeentebestuur neemt extra maatregelen in strijd tegen coronavirus Timmy Van Assche

12 maart 2020

18u21 11 Ichtegem Het gemeentebestuur van Ichtegem neemt extra preventieve maatregelen om het coronavirus in te dijken. We zetten ze allemaal op een rijtje.

Alle activiteiten en evenementen, van welke aard dan ook, georganiseerd in de gemeentelijke accommodaties worden afgelast tot en met 31 maart. Concreet gaat het om de locaties De Kouter in Bekegem, sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem, het sportcentrum van Ichtegem, centrum De Ster Ichtegem en de gemeentelijke basisscholen. In dat laatste geval betreft het ook de verhuur va zalen buiten de schooluren.

Sportlessen afgelast

Worden ook afgelast: alle sportlessen(reeksen) en alle sportevenementen, zowel binnen als buiten op gemeentelijk of privaat terrein, en alle activiteiten van de jeugdbewegingen Ook het houden van reguliere erediensten worden geschrapt, uitvaartdiensten en andere gelegenheidsdiensten in intieme kring zijn wel toegelaten. Ook alle activiteiten georganiseerd door socio-culturele verenigingen gaan niet door. Het lokaal dienstencentrum De Ster sluit tot en met 13 april de deuren. Dit geldt zowel voor het middagrestaurant als alle activiteiten georganiseerd door het lokaal dienstencentrum. Dat de bibliotheek ging sluiten, was al bekend. “Tijdens de sluitingsperiode kan je je ontleende materialen terugbrengen via de inleverbus. Er worden momenteel geen boetes aangerekend. Alle uitgeleende materialen worden automatisch verlengd tot 25 april.”

Infovergadering geschrapt

De uitstappen van de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie naar Bellewaerde en Hangtime worden geannuleerd. De infovergadering van donderdag 19 maart naar aanleiding van de wegenwerken in de Aartrijkestraat wordt uitgesteld. De betrokken inwoners worden gecontacteerd. Ook de kijkdagen in de gemeentelijke basisscholen worden uitgesteld, net als de Buitenspeeldag van 22 april.