Gemeentebestuur lanceert online participatietool ‘Ichtegem Inspireert’ Timmy Van Assche

05 juli 2019

13u48 0 Ichtegem Nadat het gemeentebestuur een nieuw beleidsplan heeft voorgesteld, lanceert het nu ook een nieuwe online participatietool via www.ichtegeminspireert.be.

Op maandag 8 juli om 19 uur stelt het lokaal bestuur Ichtegem het beleidsplan voor met de klinkende naam ‘Ichtegem Inspireert’ in sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem. Participatie en communicatie staat op nummer één in de beleidsnota. “Het vormt dan ook de kern, de rode draad van het huidige bestuur”, laat de coalitie WIT-Liberaal 2018 weten. “Om dit te bewijzen lanceert het lokaal bestuur een gloednieuwe online tool: www.ichtegeminspireert.be. Op dit platform kun je als burger op elk moment een idee achterlaten.”

Ideeën delen

Op de website kan je verschillende topics uit het beleidsplan - of het volledig beleidsplan zelf - rustig nalezen. Per thema kan de burger ideeën of feedback achterlaten. Hiervoor moet men zich éénmalig registeren. Burgers kunnen ook in contact treden met elkaar. Als iemand een idee heeft gepost, kunnen andere burgers op dit idee stemmen. “Dit kan een indicator zijn van hoe een bepaald idee gedragen wordt door de bevolking. Er kan ook gereageerd worden op elkaars berichten, dus de inwoners kunnen op een eenvoudige manier hun ideeën met elkaar delen. Het bestuur roept op om zoveel mogelijk ideeën of stemmen uit te brengen via www.ichtegeminspireert.be. Dit kan tot en met 15 september 2019.”

Geen tijdelijke site

Daarna worden alle ideeën verzameld en verwerkt door een kernteam. “Ze zullen dienen als inspiratie voor het meerjarenplan met de concrete acties en realisaties voor de komende periode. In het najaar van 2019 worden de gekozen ideeën via het platform teruggekoppeld naar de bevolking.” Er wordt niet alleen ingezet op digitale participatie. Na de zomervakantie komt het schepencollege tot in de verschillende deelgemeentes om ‘offline’ in gesprek te gaan met de burgers en te luisteren naar hun voorstellen, ideeën en bekommernissen. “Hierover wordt binnenkort meer gecommuniceerd”, zegt de beleidsploeg, al maakten ze bij de voorstelling van het beleidsplan al gewag van een open burgerraad. “Het platform www.ichtegeminspireert.be is geen tijdelijk fenomeen. Afhankelijk van de actualiteit zal het bestuur dit platform inzetten om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar de mening van de bevolking over een standpunt, burgerbegroting, openbare onderzoeken, mobiliteitsplannen, scenarioplanning, ondersteuning voor adviesraden en comités.”