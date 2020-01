Gemeente zoekt leden voor nieuwe adviesraad voor het gezin Timmy Van Assche

16 januari 2020

17u23 0 Ichtegem Het gemeentebestuur is op zoek naar gemotiveerde leden voor de nieuwe adviesraad voor het gezin. Geïnteresseerden kunnen zich nu kandidaat stellen.

Het lokaal bestuur wordt in het beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen en zorgen voor inspraak. De zogenaamde adviesraden geven de mening weer van de Ichtegemse bevolking voor wat betreft specifieke thema’s. Tijdens de gemeenteraad van december werden acht gemeentelijke adviesraden samengesteld. De adviesraad voor het gezin, inclusief het lokaal overleg kinderopvang, kon nog niet worden samengesteld. “Daarom is het bestuur nu op zoek naar bijvoorbeeld gemotiveerde inwoners, gedreven ouders, leerkrachten of kinderverzorg(st)ers boordevol ideeën om het bestuur te helpen om de samenwerking tussen verschillende diensten, ondersteuning en begeleiding naar de lokale gezinnen te verbeteren”, luidt het. “Deze nieuwe adviesraad zal het gemeentebestuur adviseren rond verschillende thema’s over het gezin, kinderopvang en opvoedingsondersteuning.” Zich kandidaat stellen kan via www.ichtegem.be/adviesraad-voor-het-gezin.