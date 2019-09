Gemeente zet verkeersveilige routes naar school in de kijker Timmy Van Assche

09 september 2019

16u21 3 Ichtegem Met de start van het nieuwe schooljaar zet de gemeente Ichtegem de verkeersveilige schoolomgevingen in de kijker. Op de gemeentelijke website www.ichtegem.be staan verschillende schoolroutekaarten per basisschool.

Op de schoolroutekaarten staat de meest aangewezen weg naar een bepaalde school. In detail vind je er de meest veilige weg naar vrije basisscholen Bekegem, De Schatkist, De Engel, Eernegem, gemeentelijke basisscholen ‘t Mozaïek en De Bever, en MPIGO De Zandkorrel. Er zijn ook speciale fietsstraten uitgestippeld waar fietsers voorrang hebben en niet door auto’s mogen ingehaald worden. Bovendien vind je aan elke Ichtegemse schoolpoort paarse octopussen terug, die symbool staan voor een veilige en kindvriendelijke woon-schoolomgeving. Automobilisten mogen hier maximaal 30 kilometer per uur rijden, net zoals in fietsstraten. Alle info: https://www.ichtegem.be/schoolroutekaarten-en-fietsstraten.