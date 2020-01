Gemeente wil ambtenaar lokale economie aanstellen als aanspreekpunt voor handelszaken en ondernemingen Timmy Van Assche

29 januari 2020

16u41 0 Ichtegem Nog voor de zomer hoopt het gemeentebestuur een deskundige lokale economie aan te stellen. Het gaat om een geheel nieuwe functie. “Deze aanwerving kadert in onze doelstelling om een heel nieuw economisch beleid te voeren”, zegt bevoegd schepen Magali Segers (Liberaal 2018).

Op dit moment zit de bevoegdheid lokale economie verspreid onder verschillende dienste, zoals ruimtelijke ordening, markten en cultuur. Een nieuwe deskundige lokale economie moet die versnippering dus tegengaan. Dit voorjaar nog wil het gemeentebestuur een deskundige aanwerven. “Hij of zij zal zich voltijds met onze lokale economie gaan bezighouden en hét aanspreekpunt vormen voor handelszaken en ondernemingen in de gemeente", legt Segers uit. “De deskundige zal ook een doorverwijsfunctie vervullen en starters op weg helpen. Ook markten en kermissen, en het zoeken naar een invulling van leegstaande panden zijn taken van dit nieuwe personeelslid. Kijk, we willen een nieuw economisch beleid voeren. Daarin kadert deze nieuwe aanwerving, nadat we ook al een adviesraad voor lokale economie, handel en landbouw hebben opgericht.” De vacature wordt verspreid via onder meer de gemeentelijke website, de VVSG en VDAB. Het gaat om een functie op B-niveau.