Gemeente wil alle verdienstelijke inwoners in de kijker zetten met nieuwe #IchtegemInspireert-awards Timmy Van Assche

21 december 2019

07u07 0 Ichtegem Elk jaar zet lokaal bestuur Ichtegem de meest verdienstelijke inwoners uit de gemeente in de bloemetjes tijdens de uitreiking van de gemeentelijke sport- en de cultuur-, jeugd-, milieu- en seniorenprijzen. Vanaf dit jaar organiseert het lokaal bestuur een gloednieuwe awardshow: de #IchtegemInspireert-awards, waarbij alle inspirerende burgers kans maken op één van de acht felbegeerde prijzen.

Naast vier sportprijzen - sportman, sportvrouw, jeugdsporter en sportvereniging van het jaar - worden ook vier IchtegemInspireert-awards - inspirerende jongere, volwassene, senior en vereniging/school - uitgereikt aan inwoners, verenigingen of scholen van Ichtegem die zich op een inspirerende manier ingezet hebben in 2019.

Tot vorig jaar werden verschillende sportprijzen, maar ook een cultuur-, jeugd-, milieu- en seniorenprijs uitgereikt. Het bestuur wil deze prijzen nu uitbreiden. “De #IchtegemInspireert-awards zijn er daarom voor én door alle inwoners”, laat de gemeente weten. “Elke inwoner, vereniging of school kan zich kandidaat stellen. In een latere fase kunnen alle inwoners stemmen op hun favoriet per categorie. De #IchtegemInspireert-awards werden vernoemd naar de titel en de visie van het beleidsplan ‘#IchtegemInspireert’. Het lokaal bestuur Ichtegem vindt het namelijk belangrijk dat het beleid de bevolking kan inspireren, maar ook dat de bevolking het beleid en de gemeente kan inspireren.”

Daarom doet het lokaal bestuur een oproep: ken of ben jij de geknipte persoon, vereniging of school om een sportaward of IchtegemInspireert-award te winnen? Heb jij een puike sportprestatie geleverd in 2019 of heb je jezelf op een inspirerende manier ingezet voor bijvoorbeeld jeugd en kinderen, het milieu, cultuur, erfgoed, het sociaal leven, armoede, dierenwelzijn of toerisme? Kortom heb jij een prestatie geleverd die echt als een voorbeeld aanzien mag worden en die het verdient om een award te winnen? Stel jezelf of iemand anders dan vanaf maandag 6 januari tot vrijdag 31 januari 2020 kandidaat via www.ichtegeminspireert.be. Op diezelfde website vind je ook de verkiezingsvoorwaarden terug.

In februari 2020 komt een jury samen om alle kandidaturen te beoordelen. Deze jury bestaat uit de voorzitters van de verschillende gemeentelijke adviesraden, de sportfunctionaris en communicatieambtenaar van de gemeente. Alle inwoners van Ichtegem zullen in maart 2020 hun stem kunnen uitbrengen voor hun favorieten per categorie. Dit zal ook via het platform www.ichtegeminspireert.be gebeuren. Op vrijdag 27 maart 2020 zullen de allereerste #IchtegemInspireert-awards uiteindelijk worden uitgereikt in sport- en cultuurcentrum de Klokkenput in Eernegem.