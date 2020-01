Gemeente weet flink te besparen op verzekeringen na uitgebreide audit Timmy Van Assche

30 januari 2020

17u17 0 Ichtegem Het gemeentebestuur heeft vorig jaar een audit laten uitvoeren van de van haar verschillende verzekeringen. Die oefening heeft blijkbaar vruchten afgeworpen, want de gemeente bespaart op nieuw afgesloten verzekeringen zowat dertig procent of ruim 300.000 euro verspreid over zes jaar. Dat laat bevoegd schepen Cobbaert weten.

Net zoals bedrijven, ondernemingen en particulieren laten ook gemeentebesturen zich verzekeren om bijvoorbeeld haar wagenpark, openbare gebouwen of arbeidsongevallen te dekken. Zoals we vorig jaar al meldden, heeft het gemeentebestuur al haar verzekeringen laten auditeren. De meeste polissen liepen namelijk af. Ichtegem ging in zee met AON, een bekende internationale consultant. “Die audit heeft zeker haar vruchten afgeworpen", zegt eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018), bevoegd voor financiën. “De kostprijs van de bestaande verzekeringen kwam neer op ruim 180.000 euro per jaar. De nieuwe kostprijs bedraagt zo’n 125.000 euro per jaar, wat een besparing is van 55.000 euro of zo’n 30 procent. Dat komt neer op maar liefst 330.000 euro in zes jaar tijd. AON heeft het proces begeleid waarbij we al onze verzekeringen hebben opgedeeld en verzameld in vijf categorieën: personenverzekeringen, materiële schade, aansprakelijkheid, autoverzekeringen en hospitalisatie. Verzekeraars konden een per offerte indienen via de mededingingsprocedure met onderhandeling volgens ‘best and final offer’-principe. Door die indeling brengen we meer structuur in onze verzekeringspolissen, maar zijn we vooral voor meer en nog beter verzekerd. Om je een idee te geven: onze informatica-apparatuur was voorheen amper verzekerd. Nu is dat helemaal wel het geval.”